Corsi gratuiti di informatica Comune e associazione Rambaldi insegnano i misteri del computer

Sfiorano quota 350 gli accessi annui al punto d’azione di ‘…E noi ci siamo…’, co-progettazione di welfare rigenerativo costruita dal municipio di Dozza e dall’associazione ‘Giorgio Rambaldi per l’Impegno Sociale’ sotto l’egida del format ‘Dozza con te’, a Toscanella.

Un quartier generale a pochi passi dalla via Emilia, dotato di cinque postazioni con pc portatili e monitor, smart tv, scanner, stampante ed altri dispositivi, gestito da volontari per intercettare le necessità della comunità. Tanti i servizi proposti: dall’attivazione dell’identità digitale Spid alla creazione dei fascicoli sanitari. Ma anche domande per bandi e avvisi pubblici, pratiche Inps, segnalazioni di disservizi e problemi ad enti pubblici e privati, richieste di sussidi, supporto nell’utilizzo di smartphone e pc, domande di trasporto per persone non autosufficienti.

Un lavoro importante, improntato al superamento delle barriere digitali con strumenti adeguati nel pieno rispetto della privacy, che vede il personale operare anche presso le abitazioni delle persone più svantaggiate. Così, per rispondere adeguatamente a questi bisogni in continua ascesa, si ampliano le giornate e gli orari di ricevimento del punto d’azione con l’aggiunta delle finestre mattutine del mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Non solo. Spazio all’avvio dei corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica di primo e di secondo livello per l’uso del computer e degli smartphone. Sette appuntamenti, in agenda il 20-27 aprile, 4-11-18-25 maggio e 1° giugno dalle 18.30 alle 21.30, nella sala comunale ‘G. Martelli’ di Toscanella. Incontri aperti a una ventina di utenti in presenza, più altri cinque da remoto, seguiti da tre docenti tra cui figurano laureati in ingegneria informatica ed assistenti qualificati. Tutti volontari.

"L’associazione Rambaldi - spiega il sindaco Luca Albertazzi – ha una spiccata sensibilità sul sociale, ottime capacità organizzative e adeguate competenze e strumentazioni digitali. L’attuazione di questi percorsi di rete e di facilitazione digitale, che scaturiscono da una precisa pianificazione di opportunità ad accesso libero e gratuito, sono destinate ad intercettare i bisogni della cittadinanza con maggiore attenzione alle categorie fragili e svantaggiate". Dato il numero limitato di posti disponibili è richiesta la preiscrizione (331 3306373 Fabio, 338 7936644 Gabriella, [email protected]).