Dalfiume e Ruggiano in scena a Dozza

Numeri da record per il festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’, andato in scena quest’estate con otto appuntamenti tra Dozza e Toscanella, che saluta e ringrazia il pubblico con un evento speciale. Davide Dalfiume (foto), nella veste di attore e direttore artistico, sarà in scena al teatro comunale di Dozza domani alle 21 con Daniele Ruggiano e qualche allievo del corso di comicità di Università Aperta di Imola. È l’attesa replica dello spettacolo ‘Kit comico per tempi moderni’ particolarmente gradito dnella serata di apertura della rassegna. L’evento è curato dall’associazione ‘Teatro La Bottega del Buonumore’ in co-progettazione con il municipio di Dozza. Entrata a offerta libera (prenotazione posti ai numeri 353 4045498 o 0542 43273).