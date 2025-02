Imbrattata l’auto del parroco

A Castel Guelfo qualcuno ha imbrattato con una bomboletta spray di vernice rossa l’auto di don Gregorio Pola, parroco di Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista. La notizia è stata data dal sindaco Claudio Franceschi via social: "Un atto vandalico stupido e vergognoso che, come amministrazione, condanniamo con forza unitamente alla volontà di esprimere la nostra solidarietà e vicinanza al sacerdote – ha scritto in un post il primo cittadino con tanto di fotografia del mezzo deturpato –. La speranza, in cuor nostro, è quella di un pronto ravvedimento da parte di chi compie questi gesti privi di senso in una comunità civile e rispettosa come quella di Castel Guelfo".