Si schianta col motorino contro auto delle Poste: ferito 58enne

Imola, 17 gennaio 2024 – Pomeriggio di paura in via San Francesco, a Bubano.

Un uomo residente in zona, infatti, poco dopo le 14, è stato investito da una Fiat Panda in dotazione alle Poste. Il 58enne si trovava alla guida di un ciclomotore ed è caduto a terra in seguito all’urto.

All’incidente hanno assistito alcuni passanti che hanno avvisato immediatamente le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Sul posto si sono prontamente portate un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale del circondario.

Le condizioni del 58enne, che, in un primo momento hanno allarmato i presenti, non destano fortunatamente serie preoccupazioni. L’uomo, comunque, è stato trasportato per precauzione all’ospedale Santa Maria della Scaletta.

La dinamica dell’incidente è invece al vaglio degli agenti della polizia locale che, sotto la supervisione del comandante Daniele Brighi, hanno ascoltato anche le testimonianze di chi ha assistito al sinistro.