Intelligenza artificiale ’Prospettive e rischi’ secondo Banca di Imola

‘Intelligenza artificiale: prospettive e rischi’: è il tema del convegno promosso da Banca di Imola e Gruppo La Cassa di Ravenna in programma domani alle 17 nella sala grande del museo diocesano (palazzo vescovile - piazza Duomo, 1).

Il convegno sarà aperto dal presidente di Banca di Imola, Giovanni Tamburini, e prevede gli interventi del presidente del gabinetto scientifico-letterario Vieusseux di Firenze, Riccardo Nencini, di Pierluigi Barrotta, docente ordinario di Filosofia della Scienza all’Università di Pisa, e dell’amministratore delegato e direttore generale del Cse - Consorzio servizi bancari, Vittorio Lombardi. Le conclusioni saranno affidate al presidente del gruppo bancario La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli.

Il tema dell’intelligenza artificiale è evidentemente di grande attualità per la nostra società, rappresentando una delle sfide più significative per il nostro tempo. Da un lato, l’AI offre infatti enormi opportunità in ambito scientifico, tecnico ed economico, favorendo l’innovazione e la crescita nei settori più disparati, dal mondo del lavoro alla ricerca scientifica, fino all’industria e ai servizi finanziari. Dall’altro, emergono anche grandi interrogativi e preoccupazioni legati agli effetti sociali, etici e giuridici dell’automazione e dell’intelligenza artificiale avanzata.

Proprio per la rilevanza di questi temi, sia nel contesto bancario che nell’intera società, il gruppo bancario La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, ha deciso di promuovere un ciclo di convegni di approfondimento. L’obiettivo, nelle intenzioni dell’organizzatori, è quello di stimolare una riflessione critica e costruttiva sull’impatto dell’AI, coinvolgendo esperti di sociologia, scienza, tecnologia e diritto.

Dopo l’appuntamento inaugurale di Imola, il ciclo di incontri proseguirà nei mesi di marzo e aprile in altre prestigiose sedi della Cassa di Ravenna e del Banco di Lucca e del Tirreno. Il tutto sempre offrendo ulteriori occasioni di confronto e dibattito su un argomento che, come detto, riguarda da vicino il futuro delle generazioni presenti e future.