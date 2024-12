La scelta sul fascicolo elettronico

Fino al 17 dicembre, i cittadini avranno nuovamente la possibilità di opporsi al caricamento di dati e documenti sanitari antecedenti al 19 maggio 2020. L’opposizione al caricamento dei dati sanitari va espressa esplicitamente

attraverso il portale internet Sistema tessera sanitaria all’indirizzo web www.sistemats.it.

Dal 18 dicembre, il servizio online ‘Fse - Opposizione al pregresso" resterà accessibile esclusivamente agli assistiti neomaggiorenni, nei 30 giorni decorrenti dal compimento del diciottesimo anno di età e agli operatori a cui potranno rivolgersi le persone con codice fiscale oppure con codice Stp (Straniero Temporaneamente Presente) che non siano più assistiti del Servizio sanitario nazionale e che abbiano richiesto o chiederanno in futuro la riattivazione al Ssn, se non hanno già espresso in precedenza l’opposizione o la revoca.

La scelta andrà effettuata entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza. Il mancato accesso al servizio online ‘Fse - Opposizione al pregresso’ o l’accesso al servizio senza registrare la propria opposizione comporterà il caricamento automatico dei dati e i documenti sanitari disponibili e antecedenti al 19 maggio 2020 nei Fse degli assistiti attivi.

Nella regione Emilia-Romagna sono oltre quattro milioni i cittadini che hanno rilasciato il consenso attivo alla consultazione del Fascicolo sanitario elettronico, di cui oltre 119mila sono quelli assistiti dall’Ausl di Imola. Per informazioni sul tema è possibile contattare il servizio di Anagrafe sanitaria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 al numero telefonico 0542 604313.