La web radio in prima linea Tour nei paesi colpiti

In prima linea per la solidarietà. Dal 21 al 26 agosto Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti con sede a Castel Guelfo, sarà in tour nei paesi alluvionati della Romagna. Il modo migliore per incontrare i ragazzi e i giovani dei paesi che sono stati colpiti dalla calamità nel maggio scorso e ascoltare le loro storie. La volontà è quella di raccogliere idee e richieste sulle necessità più urgenti da affrontate per focalizzare la ripartenza. Spunti preziosi che saranno poi presentati l’8 settembre al governatore Stefano Bonaccini, all’interno del format ‘Dillo al Presidente!’ in programma alle 16 al parco urbano Franco Agosto di Forlì, che si è reso disponibile all’incontro per alimentare un confronto partecipativo sul tema della ricostruzione. Nei prossimi giorni saranno raccolti gli inviti di amministrazioni comunali, associazioni, singoli gruppi di adolescenti e ragazzi interessati ad essere raggiunti dal tour di Radioimmaginaria. Ma c’è ancora tempo per intercettare gli speaker e organizzare una tappa del viaggio romagnolo dell’emittente sul proprio territorio inviando un messaggio di posta elettronica, possibilmente entro il 10 agosto, alla loro redazione ([email protected]). ‘Dillo al Presidente!’ è un’iniziativa di Radioimmaginaria in collaborazione con Cosascuola Music Academy e con l’agenzia Essere Elite di Forlì. L’incontro dell’8 settembre, inoltre, sarà impreziosito dalla partecipazione di esperti e dall’organizzazione di concerti ed esibizioni fino a sera.

m. g.