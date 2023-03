Lòm a mêrz non invecchia La tradizione in piazza

Grande successo per la 43ª edizione di Lòm a Mêrz, andata in scena ieri pomeriggio in piazza Matteotti, con l’organizzazione della Pro loco di Imola.

Buona affluenza di pubblico, per una delle tradizioni più radicate in area imolese, e tante novità. Il presidente dell’associazione, Luca Errani, ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari che hanno lavorato senza sosta per mettere in rampa di lancio l’evento. Una bella testimonianza di disponibilità e passione a servizio della comunità.

Bene anche la prima edizione di Lòm a Iómla, parentesi di premiazione per coloro che si sono distinti nella crescita e nella promozione dell’attività della Pro loco e del territorio. Il riconoscimento è andato al giornalista Mattia Grandi, ideatore e conduttore del format via social Sport Imola dedicato alle realtà sportive della città, dopo la stretta di mano col sindaco Marco Panieri. Partner della cerimonia l’azienda vitivinicola Ca’ Lunga. Ma non è tutto. Errani ha anticipato la volontà di realizzare un altro contenitore di intrattenimento, dedicato al florido panorama sportivo locale, nel prossimo mese di settembre.

La serata si è conclusa in musica con deejay Claudio Galamini ed il gruppo Hbh Band. Il modo migliore per festeggiare il dinamismo e l’attivismo di un sodalizio impegnato nella valorizzazione del territorio e delle sue bellezze.