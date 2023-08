Maicol Visiani muore a 37 anni per un tamponamento sulla via Emilia

Imola, 21 agosto 2023 – L’impatto deve essere stato violento. Tanto da portare il veicolo responsabile del tamponamento, una Renault Clio, ad uscire di strada e a terminare la sua corsa nel campo adiacente dopo essersi ribaltata. Una carambola che non ha dato scampo al conducente, Maicol Visani, 37 anni, di Imola. È lui l’ennesima vittima della strada.

L’ennesimo incidente con esito tragico, che nella mattinata di domenica ha avuto come teatro la via Emilia, alle porte di Faenza. La polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è ancora al lavoro per ricostruire con precisione causa e dinamica. Due pattuglie del Nucleo infortunistico sono intervenute intorno alle 11, al chilometro 59 della statale nel tratto compreso tra l’incrocio con via Redae Cosina. In quel lungo rettilineo la Fiat Tipo condotta da un 76enne faentino, che marciava da Forlì verso Faenza, all’altezza del civico 68 è stata tamponata dalla Clio guidata dal 37enne.

A seguito dell’urto quest’ultimo ha perso la vita. Dai primi accertamenti sembra che l’uomo al volante della Tipo avesse iniziato una manovra di svolta a sinistra per entrare nel cortile di una residenza per anziani, villa Madre Teresa. Al vaglio ci sono la velocità dei veicoli, se la vittima indossasse o meno le cinture di sicurezza ed altri elementi che potrebbero aver contribuito a determinare il tamponamento. Non ultimo il fatto se il conducente della Tipo avesse segnalato la svolta con la freccia.

Ad un primo esame, i veicoli non presentavano danni particolarmente significativi nel punto di collisione. Ma la carambola che ha portato la Clio a capovolgersi è stata fatale a chi la conduceva.

I soccorritori del 118, infatti, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 37enne. Le gravi ferite e i traumi riportati in seguito alla carambola non gli hanno infatti lasciato scampo. Per tutta la mattinata il traffico sulla via Emilia ha subito rallentamenti, un senso unico alternato ha permesso il lavoro dei soccorritori. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche squadre dei vigili del fuoco e i tecnici di Anas, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

l. p.