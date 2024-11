Manfredi eletto alla guida dell’Anci. Panieri: "Collaborazione efficace"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi (foto), eletto ieri all’unanimità presidente nazionale dell’Anci, l’associazione che raccoglie i i Comuni italiani, "è un profondo conoscitore dei temi più sensibili e cruciali che affrontano le nostre città: dalle fragilità sociali alle infrastrutture, dalla sostenibilità ambientale ed economica alla rigenerazione urbana. Sono certo che saprà guidare l’Anci su questi temi prioritari, affrontando i dossier più importanti".

A dirlo, congratulandosi con il neo presidente e augurandogli di buon lavoro, è il sindaco di Imola, e presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, secondo cui la scelta di Manfredi "rappresenta un segnale di buonsenso e qualità, frutto di un percorso di dialogo e sintesi positivo e costruttivo, che ha coinvolto tutti i territori e indicato una nuova direzione per il futuro dell’Associazione".

Ora, prosegue Panieri, "ci attende un periodo in cui l’Anci dovrà essere un punto di riferimento solido, capace di far sentire la propria voce nelle sfide con il Governo e le altre istituzioni, a tutela degli interessi degli amministratori locali e dei territori". In Emilia-Romagna "siamo pronti a fare la nostra parte – aggiunge –, collaborando per affrontare le sfide che ci attendono". Da parte sua, pur riconoscendo che "c’è molto da fare", il primo cittadino si dice convinto che "insieme faremo un percorso importante utile ai Comuni, ai territori e a tutta l’Italia".