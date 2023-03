Marchetti: "Serve l’aiuto di tutti"

La richiesta di aiuto avanzata da Deai, società di gestione del complesso sportivo Enrico Gualandi, viene rilanciata dal leghista Daniele Marchetti. "Il Comune accolga il grido di allarme", sono le parole dell’esponente del Carroccio, che ricorda come la piscina dell’Ortignola registri, tra l’altro, una quarantina di iscrizioni tra malati di Parkinson e sclerosi multipla. Un "servizio di fondamentale importanza, messo a rischio dal caro energia", sottolinea il consigliere comunale e regionale del Carroccio a margine della conferenza stampa organizzata, ieri mattina, dai vertici di Deai per denunciare la situazione in cui versa la struttura.

"In Regione siamo già riusciti ad arrivare a un documento unico che chiede ai Comuni di rivedere i Piani economici finanziari degli impianti natatori attraverso un confronto che ha visto approvare due emendamenti Lega – rivendica Marchetti – volti a garantire un contributo a quegli impianti che rientrano nella rete regionale ‘Attività motoria adattata’".

Ma non basta. "L’auspicio è che anche a livello comunale, nel momento in cui ci si accinge a discutere il bilancio di previsione 2023, si possa trovare un impegno bipartisan – conclude il leghista – per salvaguardare un centro così importante".