Mostra e set all’Ospedale vecchio

Mostra all’Ospedale Vecchio. Si tratta di ‘The Invisible Breasts, Seni invisibili’, della fotografa svedese Elisabeth Ubbe. "L’evento – spiega l’Ausl – che propone una riflessione sul corpo della donna, in particolare della donna che allatta e dello sguardo degli altri su di lei". L’esposizione, organizzata dall’Ausl di Imola in collaborazione con la Regione e con il patrocinio della Città di Imola, sarà inaugurata domenica alle 9.30. Sarà a ingresso libero e proseguirà fino al 30 dicembre 2023. All’inaugurazione parteciperanno, l’artista Elisabeth Ubbe, Simona Di Mario pediatra del Centro di documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva – Settore Assistenza Territoriale della Regione Emilia Romagna, il Sindaco di Imola, Marco Panieri, il direttore Generale dell’Ausl di Imola, Andrea Rossi e la responsabile del Consultorio Familiare dell’Ausl di Imola, Anna Strazzari.

La fotografa predisporrà per l’occasione un piccolo set fotografico per le donne che vorranno farsi ritrarre. Inoltre, le mamme che lo vorranno, potranno partecipare all’11° Flash Mob regionale sull’Allattamento al seno “Allattiamo insieme!!”, che quest’anno ha per tema Allattamento e lavoro – tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie, e che si terrà alle ore 11 direttamente negli ambienti adiacenti alla mostra.