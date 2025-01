"Nettezza urbana, controllare i mezzi"

Avrebbe dovuto aiutare a tenere la pulita città. E invece, evidentemente per un errore tecnico, seminava rifiuti in giro. A denunciare quanto accaduto a un mezzo destinato alla raccolta della spazzatura, per il quale ora si sta adottando una soluzione, è il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti.

"Nacque tutto per puro caso, quando vidi transitare un mezzo operante per conto di Hera che disperdeva rifiuti per le vie della città – riferisce Marchetti –. Un fatto che mi portò a depositare un’interrogazione che ha finalmente ricevuto una risposta".

Nel documento, il leghista aveva avanzato l’ipotesi che il mezzo utilizzato non fosse dotato di sponde sufficientemente alte per evitare la fuoriuscita dei rifiuti caricati. "Una ricostruzione che trova conferma nella risposta del vicesindaco Spada – riferisce Marchetti –, la quale ha comunicato che il mezzo in questione è stato effettivamente individuato. La ditta incaricata avrebbe già ordinato un sistema di copertura avvolgibile, la cui installazione è in programma. Se si pretende il massimo rigore dai cittadini, credo che la stessa attenzione e correttezza debbano essere richieste a chi gestisce il servizio. E sorge un dubbio: alcuni residenti in centro sono stati multati per abbandoni in altre zone della città; ma avendo il porta a porta, non avrebbero alcun motivo di trasportare rifiuti altrove. Non è che per caso siano vittime di questa criticità?".