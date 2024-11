Protezione civile a Dozza. Nasce l’associazione per aiutare i più fragili

Sicurezza, solidarietà, supporto alla popolazione fragile e contrasto alle solitudini. A Dozza ha preso forma la nuova ‘Associazione di Protezione Civile e Solidarietà-Dozza con Te Odv’. L’idea di costituire il sodalizio ha tratto spunto dalle azioni di sostegno sviluppate dal municipio a beneficio della collettività durante il periodo pandemico, l’emergenza Ucraina e in occasione dei più recenti eventi alluvionali nella zona. La necessità, infatti, era quella di unire le forze per accrescere competenze e arrivare alla formazione di un nucleo operativo di volontari di protezione civile in grado di intervenire, in modo efficiente e coordinato, in varie situazioni emergenziali e ordinarie sul territorio comunale e non solo. Il modo migliore per continuare a fortificare la programmazione utile ad affrontare l’impatto dei sempre più frequenti eventi naturali calamitosi che richiedono competenze e specifici percorsi formativi.

"Tante persone hanno risposto positivamente alla richiesta di disponibilità diffusa nei mesi scorsi dal nostro ente – spiegano il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, e l’assessora con delega alla Protezione Civile, Gemma Mengoli -. Da qui, la frequentazione del corso base obbligatorio per operatore di Protezione civile previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento". La formazione, condotta da funzionari dell’Agenzia di Protezione Civile e da Sergio Zaniboni che presiede il Comitato Regionale di coordinamento del volontariato di Protezione Civile, ha fornito ai 33 partecipanti una base omogenea per garantire standard minimi. Le sessioni di apprendimento teoriche si sono tenute direttamente a Dozza, in virtù dell’alto numero di adesioni, mentre la prova pratica di abilitazione comprensiva di test finale e rilascio di attestato di corso di livello 1 si è svolta al Centro Unificato Protezione Civile di Bologna ‘Giacomo Venturi’. I volontari potranno, quindi, operare in sicurezza e in convenzione con il comune sull’area geografica di riferimento ed in altri territori anche a livello nazionale e in attività ordinarie. "Un’ottima notizia per la nostra comunità – continuano Albertazzi e Mengoli -. Saranno molteplici le attività formative e informative nonché le esercitazioni dedicate anche alla cittadinanza. Uno strumento necessario per affrontare con consapevolezza le sfide, anche complesse, che il futuro ci riserverà". I membri del direttivo della neonata associazione sono il presidente Mattia Martelli, la vice Florica Oprea, il segretario Andrea Spiga ed i consiglieri Ernesto De Vita, Gianni Laurino, Manuela Lunghini e Sabrina Anti.