"Serve un commissariato davvero moderno"

Torna in funzione, dopo quattro mesi di proteste, la caldaia al commissariato di polizia di via Mazzini rimasto per tutto il tempo al freddo. "Siamo felici, ma allo stesso tempo dispiaciuti", è il commento del segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap), Tonino Guglielmi, che solo pochi giorni fa era tornato a denunciare per l’ennesima volta i problemi della struttura che oltre agli uffici ospita anche appartamenti di servizio per poliziotti. In via Mazzini lavorani in tutto circa 60 uomini e donne della polizia. Conoscendo i problemi storici della caldaia, il sindacato autonomo di polizia aveva chiesto verifiche già a partire da ottobre. E i problemi si sono puntualmente verificati.

"È grave spendere e sperperare tanti soldi pubblici per una caldaia (80mila euro), usando ‘pannicelli caldi’ per rimediare alle continue criticità – aggiunge –. Crediamo che la strada giusta da affrontare sia usare e sfruttare soldi pubblici, vedi Pnrr, per ambire ad avere un commissariato moderno e in grado di risparmiare soldi e inquinare meno l’ambiente, per esempio con l’uso di pannelli solari e quant’altro. La struttura – conclude Guglielmi – è splendida e collocata in una zona perfetta e di facile fruizione per i cittadini. Imola è una città importante per abitanti, interesse economico e sportivo-culturale".

red. cro.