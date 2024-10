"Servono attività per i giovani"

"Una bella città, ma un centro un po’ triste". Questo è il pensiero di Alex Bezzi, studente di Scienze e Tecnologie per il Verde e il Paesaggio proveniente da Ravenna. "Penso che a livello di servizi non ci sia molto da dire, tutto funziona abbastanza bene e Imola è una città davvero carina, purtroppo però manca un po’ di vita" dice infatti Alex. "Diciamo che, da questo punto di vista, trovo la città un po’ desolata per noi studenti universitari. La sera, ad esempio, non ci sono molte opportunità di svago o luoghi dove ritrovarsi. Qualche locale in più o la proposta di attività dedicate ai giovani potrebbe sicuramente dare più vivacità alla città e renderla più interessante per chi come noi vive qui gran parte dell’anno".