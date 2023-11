Sostegno ai progetti musicali

Un aiuto concreto dal Comune per i progetti musicali nel territorio. Per promuovere la cultura musicale l’amministrazione comunale ha deciso anche quest’anno di assegnare contributi a iniziative, progetti e rassegne realizzatedal 1° gennaio scorso alla fine di questo 2023. Il contributo prevede una cifra massima di 2500 euro, importo che non potrà superare il 70% della spesa sostenuta, spesa che a sua volta dovrà essere documentata da chi farà richiesta di supporto.

La domanda potrà essere presentata da una serie di soggetti appartenenti al settore no profit: libere forme associative (in forma singola o aggregata) iscritte nell’albo comunale di Castel San Pietro, associazioni culturali, anche prive di personalità giuridica, enti no profit (istituzioni, fondazioni) e altri soggetti privati senza scopo di lucro, anche se non iscritti nell’Albo del comune di Castel San Pietro, che perseguono quale scopo sociale finalità culturali, formative, ricreative nell’ambito della cultura, della tutela e valorizzazione dei beni culturali o dello spettacolo e del tempo libero (solo se costituite da almeno cinque anni). A valutare i progetti sarà una commissione tecnica che potrà richiedere documenti integrativi rispetto a quelli obbligatori da inserire nella domanda o chiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata. Al termine dei lavori verrà poi stilata una graduatoria dei soggetti che hanno presentato progetti ritenuti ammissibili sulla base dei criteri riportati nell’avviso pubblico, e individuerà per ogni progetto l’ammontare della spesa ammissibile a contributo. La domanda potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, a mezzo servizio postale con raccomandata AR all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo (piazza XX Settembre 3), oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it. Il termine ultimo fissato per l’invio della domanda corredata dalla documentazione richiesta è il 7 dicembre prossimo (entro le 12.30). Concluso il lavoro della commissione tecnica che valuterà le domande, gli esiti della selezione verranno comunicati direttamente ai richiedenti.