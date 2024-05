Super impegno per i ‘Leoni’ della Cea. Fine settimana in tre circuiti

Ci saranno anche i ‘Leoni’ di Cea squadra corse all’Aci Racing Weekend di scena da domani a domenica all’Autodromo, primo dei due appuntamenti stagionali dell’anno all’Enzo e Dino Ferrari (il secondo è in programma dal 6 all’8 settembre) con i campionati Italiani a quattro ruote.

Forgiati da un’intensa preparazione, e dopo un rigoroso percorso di apprendimento, anche i giovani ‘Leoni’ sono pronti ad affrontare una delle sfide più ardue della stagione. A guidarli, i loro colleghi più esperti. Attraverso le sfide delle competizioni, dove dovranno dimostrare resistenza e destrezza in un fine settimana davvero impegnativo.

Del resto, Cea squadra corse si distingue nel trasferire competenze essenziali ai nuovi arrivati. "Ed essere ‘Leoni’ significa far parte di un ecosistema di valori, dove la passione per il motorsport favorisce una condivisione intensa e genuina – sottolineano dalla compagine bolognese che rimarrà per sempre nella storia del circuito imolese per il salvataggio di Gerhard Berger nel 1989 –. L’interazione tra giovani entusiasti e ‘Leoni’ esperti non solo potenzia le abilità tecniche, ma nutre un profondo senso di comunità. Il dialogo continuo e l’ascolto reciproco tra generazioni arricchiscono la Squadra, fornendo ai giovani ‘Leoni’ un riferimento sicuro sia durante le competizioni motoristiche, sia nei loro percorsi di vita".

Dietro l’efficienza e la tempestività degli interventi dei ‘Leoni’ Cea si cela il lavoro meticoloso di uomini e donne che curano ogni aspetto: dalla formazione continua ai briefing, dai dispositivi di protezione individuale all’abbigliamento tecnico, dalla gestione dei trasferimenti agli alloggi, dal vitto al coordinamento sul campo. Queste figure, sebbene meno visibili, rappresentano il cuore pulsante dell’operazione. Lavorano incessantemente dedicando, come i ‘Leoni’, fino a 15 ore al giorno durante le manifestazioni, per assicurare che ogni aspetto logistico sia curato nei minimi dettagli e nulla sia lasciato al caso. Il loro impegno inizia mesi prima degli eventi, e si protrae fino all’ultimo giro di pista.

Quello imolese con l’Aci racing weekend sarà un fine settimane ricco di prove e gare entusiasmanti. Scenderanno in pista sia piloti di comprovata esperienza sia giovani talenti, che trovano in queste competizioni le condizioni ideali in cui mettere alla prova le proprie qualità e iniziare un percorso di avvicinamento al professionismo. A partire da domani, tra i cordoli del circuito si alterneranno i bolidi del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Formula 4 Italian Championship, Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge. Accesso gratuito al paddock nelle tre giornate e alle Tribune Start/Partenza 1 e Start/Partenza 2 sabato e domenica.