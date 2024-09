"Un ottimo trampolino per tutta la disciplina"

"Il nuovo kartodromo? Un ottimo veicolo di promozione per la nostra disciplina".

Così Anzio Landi, storico direttore di gara imolese, a proposito della struttura destinata a sorgere in via Molino Rosso.

Landi, che da quest’anno è stato scelto da Aci Sport come referente per il karting in Emilia Romagna e Toscana, è ovviamente tra i più contenti in città della novità all’orizzonte per il 2025.

"In strutture come quella, riservata ai mezzi elettrici, c’è agonismo – ricorda Landi –.

Ma solo attraverso il confronto dei tempi e senza scontro diretto.

I giovanissimi si divertono. E poi chi vuole proseguire con kart più potenti con il motore a scoppio, e intraprendere l’attività agonistica frequentando la scuola federale obbligatoria per il rilascio della licenza di corsa ai minorenni, può farlo".

Al di là dell’aspetto ludico e di quello di avviamento al mondo sportivo, a Landi da imolese piace anche il fatto che, così come assicurato dai gestori della struttura, in via Molino Rosso verranno realizzate anche iniziative dedicate all’educazione stradale. "Regole e disciplina sono importanti – conclude il direttore di gara –. Se i ragazzi si abituano, si divertono di più. E non seguono altre strade".