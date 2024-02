Un patrimonio che non deve essere disperso

Più eventi è del resto quello che chiedono sia i cittadini che i commercianti del centro storico e che non possono essere solo quelli che avvengono in autodromo, certo fondamentali. Ma la mostra di Bertozzi & Casoni ha lasciato il segno, portato appassionati d’arte a Imola che hanno potuto scoprire la meraviglia di palazzo Tozzoni e del museo di San Domenico, fatto circolare il nome della città in circuiti diversi circuiti. Si tratta di un patrimonio che non va dilapidato, ma sul quale si può costruire qualcosa.