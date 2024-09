Virtus, Fiusco torna a disposizione. Ma Galetti punta a un rientro soft

Il tempo passa e la Virtus sta cercando di aumentare la sua condizione fisica, ma pure l’intesa tattica fra i giocatori confermati e quelli che sono arrivati alla corte di Galetti. Il gruppo ha già fatto 18 giorni di allenamento, questa sera (ore 20.30) Magagnoli e compagni giocheranno al palasport di Medicina con la locale Virtus allenata da Francesco Bettazzi. I medicinesi fanno la serie C nazionale e quest’anno puntano alla categoria superiore. Per arrivarci hanno preso Nunzio Corcelli, Marco Morara e, da Castel San Pietro Terme, sono stati prelevati il play Mattia Masrè e il pivot Lorenzo Zanetti. Un’avversaria, anche se di categorie inferiore, che però ha un buon potenziale e rappresenta un test comunque attendibile per la crescita della V imolese. Si tratta sempre di pre season, ma fin qui coach Galetti non ha voluto impegni troppo morbidi; vuole testare la tenuta della squadra e finora ogni volta che gli imolesi sono scesi in campo non sono mancati impegno, sudore e voglia di crescere. E’ solo l’inizio della preparazione, questa Virtus ha tanti margini per fare passi in avanti, in primis a livello di condizione, in seconda battuta dal punto di vista tecnico. Nell’amichevole di questa sera, non sarà della partita Dario Masciarelli: il giocatore abruzzese viene tenuto fermo dallo staff medico a livello precauzionale per un risentimento muscolare. Meglio non rischiare, ma gestire il problema senza forzare; fosse stata una partita di campionato, probabilmente Dario sarebbe stato in campo insieme ai suoi compagni, pronto all’uso e ad essere buttato nella mischia. Trattandosi di pre season, la Virtus rinuncerà a un elemento che, nelle precedenti tre occasioni, è sempre andato in doppia cifra. Sarà regolarmente in campo con i suoi compagni Gianmarco Fiusco, stasera a Medicina il suo esordio in un test. Il giocatore finora ha seguito un programma post operazione al ginocchio e verrà inserito gradualmente. Al momento ha nelle gambe poco più di un quarto; poi chiaramente toccherà a coach Galetti decidere se utilizzarlo o meno. Un po’ alla volta Fiusco aumenterà i giri della sua preparazione ed entrerà sempre di più nelle rotazioni virtussine. Dopo Medicina, la Virtus giocherà nuovamente sabato. Al PalaSavena di San Lazzaro gli imolesi affronteranno il Bologna Basket 2016 allenato dall’ex giallonero Giovanni Lunghini. Mercoledì prossimo l’esordio al PalaRuggi con l’OraSi Ravenna.

Antonio Montefusco