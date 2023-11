Beatrice Venezi a Imola, applausi commossi al Concerto per la Romagna

Imola, 12 novembre 2023 – Un grande successo e qualche lacrima di commozione, ieri pomeriggio al ’Concerto per la Romagna’ al teatro Ebe Stignani. Qui, per supportare i territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona (Giuseppe Gibboni al violino) diretta da Beatrice Venezi si è esibita nel Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 35 e la Sinfonia n.6 in Si minore op. 74 ’Patetica’ di Pëtr Il’ic Čajkovski.

L’evento, lanciato dalla Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’ e dal Comune di Imola, ha colto l’occasione per celebrare la ricorrenza centenaria di due icone della grande tradizione musicale italiana nel mondo: la Fondazione Arena di Verona e la Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena.