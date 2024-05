Imola in Musica, i primi ospiti: Colapesce Dimartino in piazza Matteotti

Imola, 31 maggio 2024 – C’è il primo nome per ‘Imola in musica’. Si tratta del duo Colapesce Dimartino, che si esibirà in piazza Matteotti, sul palco principale della rassegna che animerà come di consueto l’intero centro storico, venerdì 6 settembre alle 21.30 (ingresso libero).

Dopo un tour invernale che ha fatto registrare numerosi sold out, la coppia di artisti siciliani farà tappa in città con il tour Lux Eterna Beach, una nuova serie di appuntamenti live nei festival estivi italiani.

Lorenzo Urciullo (in arte Colapesce) e Antonio Di Martino (conosciuto semplicemente come Dimartino): due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio.

Sono tornati sul palco dell’Ariston nel 2023 dopo lo straordinario successo di ‘Musica leggerissima’ (certificato quintuplo disco di platino) - e del loro primo album insieme ‘I Mortali’ (disco d’oro) - brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla prima posizione della classifica EarOne Airplay Radio e ben cinque dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali.

Nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di ‘Mùsica Ligera’, è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come ‘Migliore canzone nella categoria Spagna’ e conquistando la certificazione spagnola del doppio disco di platino.

Lo scorso 3 novembre è uscito ‘Lux Eterna Beach’, il secondo album del duo, anticipato da ‘Cose da pazzi’, il singolo sanremese ‘Splash’, ‘Considera’, ‘La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo’, ‘Ragazzo di destra’ e ‘Sesso e Architettura’.

«Con l’annuncio del concerto di Colapesce Dimartino, il programma di ‘Imola in musica’ comincia a prendere forma – dichiara Giacomo Gambi, assessore alla Cultura -. Questa sarà un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana, un momento di condivisione e gioia che coinvolgerà tutta la comunità". Nelle parole di Gambi, Colapesce e Dimartino sono "artisti di grande talento, conosciuti per il loro stile unico, caratterizzato da testi profondi e melodie coinvolgenti. La loro musica ha saputo conquistare il cuore di molti. Siamo orgogliosi – conclude l’assessore – di poter offrire questo spettacolo eccezionale a tutti i nostri concittadini, gratuito come tutti i concerti di ‘Imola in musica’. Sarà una serata di emozioni, divertimento e buona musica, aperta a tutti, e speriamo di vedere la piazza gremita di volti sorridenti lasciandoci trasportare dalle note di brani tanto amati".

Organizzato anche quest’anno dall’assessorato alla Cultura del Comune, il festival ‘Imola in musica’ abbraccerà con le sue note decine di luoghi della città da domenica 1 a domenica 8 settembre. Il programma verrà presentato a luglio.