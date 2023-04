Marco Mazzoli e Paolo Noise i vip di Sangiorgi all’Isola dei Famosi

Imola, 28 aprile 2023 – Crederci sempre, arrendersi mai. Fu questo, qualche anno fa, il fortunato slogan de ‘L’Isola dei Famosi’ targata Simona Ventura. Un credo che l’imolese Marcello Sangiorgi, avvocato e titolare di quella Ms management al fianco di molte produzioni televisive dello spettacolo italiano, ha fatto suo. Così dopo il bis d’autore di naufraghi spedito a Cayos Cochinos nel 2017 per il reality di Canale 5, con il boom di popolarità centrato dal guru dell’estetica Giacomo Urtis e dall’attrice hard Malena, Sangiorgi ha replicato piazzando in Honduras i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Non due nomi qualunque, ma degli autentici recordman di ascolti grazie alla trasmissione cult ‘Lo Zoo di 105’ da milioni di seguaci sulle frequenze del network Radio 105.

“Un colpaccio che inseguivo da almeno tre anni – racconta il 42enne Sangiorgi -. Finalmente sono riuscito a convincerli a partecipare. Personaggi capaci e completi che, in queste prime puntate dello show da oltre il 20% di share, hanno già messo in mostra verve e simpatia. Sono il loro manager per il comparto tv e i progetti di marketing". Una bella vetrina. "I numeri sui loro social crescono in modo vertiginoso di puntata in puntata perché ‘L’Isola dei Famosi’ entra nelle case di tutti gli italiani – svela –. L’auspicio è quello di andare a salutarli in studio a Milano per la finale di metà giugno. Sono in contatto ogni giorno con le rispettive famiglie".

E alle porte c’è un’estate di lavoro: "Non mi occuperò delle ospitate serali nei locali, ma curerò i rapporti con quelle aziende interessate a beneficiare della loro immagine – sottolinea Sangiorgi –. Dopo l’esperienza da naufraga in America Centrale anche la pornostar Malena, seguita fino ad allora soltanto da un pubblico adulto, è diventata un volto popolare tra campagne pubblicitarie e tv. I cachet dell’Isola? In base alla permanenza nel reality poi dimezzati come ospiti negli studi".

Una bella soddisfazione per l’avvocato imolese che oggi non esercita la professione per concentrarsi sull’attività della sua agenzia di spettacolo: "Ho creato un lavoro dalla mia passione dopo una lunga gavetta – ricorda –. Gli inizi al fianco di qualche sportivo famoso per percorsi di endorsement poi la frequentazione della LM Management di Lele Mora. Quanti curriculum spediti alle produzioni televisive di tutta Italia. Ho piazzato una cinquantina di persone in tante trasmissioni note. Qualche esempio? ‘Avanti un altro!’, ‘Ciao Darwin’ e ‘Pechino Express’, ma seguo anche star del web per serate in discoteca".