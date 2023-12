Formula 1 Imola 2024, scatta la vendita dei biglietti. Ecco tutti i prezzi

Imola (Bologna), 4 dicembre 2023 – Al via oggi a mezzogiorno, sul sito dell’Autodromo, la prevendita dei biglietti per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio 2024.

Formula 1, scatta la vendita dei biglietti per l'autodromo di Imola

Come si evince dalle indicazioni pubblicate sul sito Internet del circuito si tratta solo della ‘prima fase’ della prevendita. Dopo questo passo iniziale, pensato per gli appassionati di automobilismo che vogliono regalare o regalarsi un biglietto per il Gp per Natale, “verranno progressivamente messi in vendita ulteriori quantitativi di biglietti fino ad esaurimento della capienza dell’Autodromo”, si legge sul sito Internet dell’Enzo e Dino Ferrari.

Biglietti, il costo

I prezzi, divisi in base a ciascuno dei sette settori, vanno dai 50 ai 120 euro per quanto riguarda il venerdì di prove libere; dai 60 ai 250 euro per le qualifiche del sabato; dai 75 ai 660 euro per la gara della domenica. Abbonamenti all’intero weekend da 90 a 850 euro. Prezzi dimezzati per gli under 12, vale a dire i bambini nati dopo il 17 maggio 2012.