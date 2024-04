Volley giovanile: i tornei del fine settimana di Pasqua. La Clai coltiva il talento del vivaio. Sfide ed esperienze per crescere

Nel weekend di Pasqua tante squadre della Clai sono scese in campo per giocare in campionato e tornei in giro per l’Emilia Romagna e non.

L’Under 13 di Chiara Venturi sta giocando il trofeo Margell: fin qui ha disputato quattro partite con tre sconfitte e una sola vittoria. Nello scorso fine settimana è arrivato il passo falso interno con il Calderara Volavolley che si è imposto 3-1.

La SBT Volley Clai sta giocando il playoff promozione nel campionato misto CSI. Nell’ultimo turno si è registrata la vittoria esterna sul campo del Cusb Forlì: la gara è finita 1-3 (18-25; 27-25; 20-25; 11-25).

Il team Under 15 Clai Vip ha preso parte al torneo Città di Torri in provincia di Vicenza, le imolesi sono arrivate 13esime su 24 squadre partecipanti grazie alle due vittorie ottenute nell’ultima giornata di gara. Una bella esperienza per il gruppo composto da giocatrici di Imola e di San Lazzaro.

L’Under 14 ha preso parte alla Medicina Cup. Nei tre incontri disputati la Clai ha perso con Altedo (0-2), e vinto gli incontri Medicina A e Medicina B, entrambi con il punteggio di 2-1. Due vittorie che sono valse il secondo posto alle spalle di Altedo. Comunque, un’opportunità di crescita per un gruppo che sta facendo belle cose sul terreno di gioco.

Nel campionato Under 12 la Clai è andata a vincere sul campo del Cus Medicina, un secco 0-3 con i seguenti punteggi nei set: 8-25; 8-25; 3-25. Dopo due turni, le ragazze di Luca Pasini sono in testa alla graduatoria del girone con 6 punti; un bell’inizio per un gruppo che deve crescere strada facendo. Giovedì 11 aprile l’Under 12 tornerà in campo alla Palestra Pifferi di Piazza Savonarola per affrontare il Granarolo Volley, inizio ore 19,30. Dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia, sabato riparte anche il campionato di serie B1, con la Clai di Nello Caliendo sarà impegnata sul campo di Campagnola Emilia.

Antonio Montefusco