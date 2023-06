Disagi in aeroporto

Segnalo una serie di disservizi del 26/06 presso l’aeroporto di Forlì. Sicuramente sarete a conoscenza dei continui ritardi e cancellazione di voli ma vorrei portarvi in tutti i casi una testimonianza come utente e visitatore della vostra città. La compagnia in questione ha cancellato un volo per Comiso, un secondo volo per Pantelleria è stato in ritardo di due ore, quello per Lampedusa in ritardo di 5 ore. Tre voli su tre in partenza con dei problemi. Quelli in arrivo hanno registrato ore di ritardo programmato. Centinaia di persone si sono lamentate con addetti e funzionari dell’aeroporto che nulla c’entrano in queste dinamiche. La compagnia non ha fornito nessuna assistenza, i clienti non sono stati informati. La gente arrivava in aeroporto e si accorgeva solo qui delle problematiche. Famiglie con bambini ferme al gate per la partenza a Pantelleria che ogni 30 minuti venivano avvisati di un ulteriore aggravio del ritardo. Vi scrivo per portare alla vostra attenzione una situazione surreale, ingiusta e non corretta anche perché da quello che ci è stato detto si è ripetuta per giorni. La mia non è una lamentela fine a se stessa o per motivi personali. Penso che sia doveroso portare all’attenzione dell’amministrazione pubblica questa situazione mal gestita e non congrua ad un contesto come quello dell’organizzata e civile città di Forlì.

Antonio Vinci