Troppi locali in centro storico

Fino a quando continuerà l'apertura e dissennata di locali in centro storico a Modena? Ormai non si può più circolare, a piedi o in bicicletta, senza dovere fare la gimcana tra tavoli, ombrelloni, sedie, ingombranti dehors, mentre i negozi via via scompaiono costringendo chi abita in centro a faticosi tour nei supermercati, con tutte le note difficoltà di sosta, a causa dei parcheggi che vengono continuamente erosi senza una vera necessità, ma solo con banali pretesti, e delle difficoltà di circolazione a causa del traffico, ormai al collasso. La mancanza di rispetto e l'arroganza con cui vengono trattati i residenti di questa parte di città, vessati da baccano, sporcizia, delinquenza, lascia stupefatti. Si credeva che il fondo fosse stato toccato con la precedente amministrazione, ma quella che ne ha preso il posto sta continuando sulla stessa falsariga, senza porre rimedio ad alcuno dei gravi problemi che assillano il centro storico e che non può essere risolto solo organizzando feste per mangiare e bere. Mi sembra evidente che attirare folla sempre più numerosa in quest'area, non risolve i problemi di sicurezza, come è stato più volte e ampiamente dimostrato da quanto frequentemente accaduto nelle zone della "movida", anzi li accentua poiché viene attirato un numero sempre più ampio di malintenzionati.

Giorgio Manicardi