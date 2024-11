Fiducia a Donald Trump

Mi sento sollevata dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane perché credo che significhi molto in termini di opposizione al politicamente corretto e alle elite globaliste che hanno reso l'Occidente un luogo in cui il "free speech" è ostacolato in tutti i modi. Non sapevo se ridere o piangere quando ho sentito che alcuni professori dell'Università di Harvard hanno sospeso per un giorno le lezioni per far digerire l'esito elettorale agli studenti (fonte: Foxnews). Una vittoria che, in realtà, è appartenuta a un intero movimento, M.A.G.A. (Make America Great Again), il quale ha fatto confluire in sé tutti coloro che ne avevano abbastanza delle politiche immigrazioniste, dell'ideologia "woke", della lontananza dalle classi lavoratrici, della pontificazione elitaria su temi che sono stati imposti e che hanno fatto regredire il Paese. A quando un M.A.G.A. tricolore? Fra poco in Emilia Romagna si vota.

Camilla Mastroberardino