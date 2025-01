La paura del lupo

I lupi sono specie protetta. E i cani randagi mi chiedo? Qualche mese fa ho faticato a salvare un uccellino ferito perché un solerte funzionario mi ha ammonito "Non può portarlo a casa per curarlo, gli uccelli sono proprietà dello stato"! E intanto questi splendidi animali selvatici si avvicinano alle case sempre più, attratti da quei bustoni a terra che se anche ben chiusi lasciano un aroma molto attrattivo per i lupi.

Il quartiere tre Olmi di Modena ha chiesto un provvedimento anche temporaneo, per esempio rimettere i cassonetti così da chiudere dentro il pattume, piccole accortezze per cercare di arginare il problema. Intanto, come tutti gli esseri viventi, i lupi aumentano di numero, e già due cucciolotti sono stati avvistati a giocare in un campo. Ai tre Olmi le mamme con carrozzina, le passeggiate in solitaria, la passeggiata con il piccolo cane stanno diventando un miraggio. Ci arrivano depliant I lupi non attaccano l'uomo, tranquilli. Urlate, battete un bastone a terra, soprattutto non scappate”.

Si, forse possono attaccare un piccolo cane, ma solo se aggressivo. Forse possono scambiare un gatto per un coniglio, ma i gatti scappano. I lupi cresceranno di numero e si sposteranno, in cerca di cibo. Magari arriveranno in quartieri molto più popolati. Cosa stanno aspettando le autorità a parlarne, a cercare una soluzione insieme ai cittadini?

Laura Polato