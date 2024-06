Strade sconnesse, difficoltà per i disabili

Da quando ho difficoltà motorie giro per il mio paese su una sedia a rotelle elettrica e vedo che come me ci sono tanti anziani "motorizzati" o spinti da qualche accompagnatore o che camminano appoggiati a un deambulatore a quattro ruote con sedile di emergenza. Cercando di condurre una vita normale mi accorgo che molte strade sono scomode per chi si muove in carrozzina a causa della pavimentazione sconnessa, dei marciapiedi senza scivolo di accesso e di vari ostacoli. Quasi tutti i negozi non sono accessibili con il mezzo. Stessa difficoltà per accedere ai bar, ai luoghi che eventi culturali. A volte ci sono difficoltà di accesso sono tutti i supermercati. Per risolvere il problema propongo a tutti gli amministratori comunali di verificare la situazione e prendere provvedimenti per facilitare il movimento in paese e l'accessibilità ai luoghi pubblici.

Paolo Mario Buttiglieri