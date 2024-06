Troppi aerei sul quartiere

In questi giorni di giugno il quartiere Navile di Bologna è stato sottoposto ad un vero bombardamento (manco fossimo in guerra) di aerei in decollo/atterraggio senza sosta alcuna tra un passaggio e l'altro, ma voi questo lo sapete, non è vero? Così come sapete che tutto ciò danneggia gravemente la salute ed il sistema nervoso delle persone che abitano nel suddetto quartiere. Sapete anche che non ci vorrebbe molto a cambiare in meglio questa situazione, basterebbe solo un po' di buona volontà e di vero interesse per i cittadini che subiscono da anni questa gravissima situazione. E noi dobbiamo pure ringraziare che ci avete fatto la grazia di fare passare meno aerei di notte quando di giorno ci bombardate facendone passare uno ogni uno/due minuti?

Silvia Facciolo