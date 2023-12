Abusi sulla moglie. Infermiere prosciolto

Accusato di aver abusato della moglie, è stato prosciolto ieri un infermiere 49enne. I fatti di cui era stato chiamato a rispondere risalivano a dieci anni fa, e ormai si sono prescritti. La vicenda, che sarebbe avvenuta a Tolentino, risale infatti alla fine del 2013, quando tra lui e la moglie nacquero una serie di contrasti dovuti in particolare a difficoltà economiche. La moglie poi, dopo averlo lasciato, presentò una serie di denunce contro di lui. In una di queste, disse che nel corso di un litigio l’uomo l’aveva violentata. Nel corso del processo però sarebbe emerso che l’infermiere non avrebbe commesso l’abuso, ma avrebbe solo tentato di metterlo in atto, per via di una discussione molto accesa con la donna. Alla fine del processo, ieri il pm Rita Barbieri ha chiesto la condanna dell’imputato.

L’avvocato difensore Mauro Chiariotti ha chiesto, invece, l’assoluzione del 49enne, spiegando che quelle denunce erano nate a causa di un momento di difficoltà, soprattutto economica, vissuto dalla coppia, che poi era arrivata alla separazione. Alla fine la corte ha derubricato l’accusa da violenza sessuale a tentata violenza sessuale, e ha dichiarato prescritto il reato. Così l’infermiere è stato prosciolto.