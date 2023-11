’Appassimenti aperti’: calici in alto tra piazza e cantine

In alto i calici: pareti e stanze colme di grappoli, degustazioni di tipicità e mercatino dell’artigianato in piazza, visita alle cantine dell’azienda agricola Alberto Quacquarini, Colleluce, Terre di Serrapetrona, Podere sul lago e Vitivinicola Serboni. È l’ora di "Appassimenti aperti", in scena domani e la domenica successiva nel borgo di Serrapetrona, incastonato sui Sibillini e tinto d’autunno. Quest’anno, per la 16ª edizione, a sposare l’iniziativa sarà Tipicità, in collaborazione con Anci Marche: "Appassimenti Aperti" infatti sarà sede di tappa del Grand Tour delle Marche 2023. La manifestazione, organizzata dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), inizierà alle 11 e si snoderà dalla piazza centrale (con stand enogastronomici) alle cantine, raggiungibili grazie alle navette messe a disposizione gratuitamente dalle 14. Appassionati e wine lovers potranno andare alla scoperta della Vernaccia di Serrapetrona docg, versione spumantizzata ottenuta dopo tre fermentazioni, e del Serrapetrona doc, vino fermo che con le sue sfumature speziate spicca per personalità. Quacquarini, Colleluce, Fontezoppa, Podere sul lago, Serboni e Terre di Serrapetrona, le aziende presenti nella suggestiva piazzetta con i loro stand di degustazione. Entrambe le domeniche, inoltre, l’intrattenimento è assicurato per le famiglie: grandi e piccoli potranno lasciarsi incantare con giochi di prestigio e performance degli artisti di strada, dalle 16 in poi. "Tipicità è stata creata proprio per dare nuova voce alle peculiarità enogastronomiche dei nostri meravigliosi territori e questa volta con Appassimenti Aperti gli scrigni, quelli delle cantine, si aprono per davvero", ricorda Angelo Serri, direttore di Tipicità.

Lucia Gentili