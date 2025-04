Arriva "Frammenti", la mostra diffusa dell’associazione Animae

Taglio del nastro domenica a Civitanova Alta per la mostra diffusa "Frammenti", a cura dell’associazione Animae. L’esposizione è accolta nelle sedi dell’ex tipografia Ciarrocci, della pescheria Civitanova Alta e della torre di Porta marina, siti visitabili dal giovedì alla domenica, dalle 17 alle 20. Tema è l’energia del femminile, mostrata dalle fotografie di Francesca Pioli che presenterà "La memoria del gesto", riflettendo sul legame tra donna e natura. Ricky Antolini indagherà invece la forza interiore femminile con il progetto "Fluire – in dialogo con Yin". A chiudere il percorso il video omaggio del compianto Mario Dondero, un lavoro dedicato a donne vere ritratte nella loro forza quotidiana, dai campi e alle fabbriche. In programma anche eventi speciali: venerdì 18 maggio alle 21 incontro a sorpresa su Mario Dondero con Marco Cruciani; poi due aperitivi con musica, il 3 maggio e il 18 maggio dalle 19.