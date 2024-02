Azione cattolica in assemblea: ecco gli eletti

Si è svolta alla Domus San Giuliano l’assemblea dell’Azione Cattolica diocesana, alla presenza del vescovo Nazzareno Marconi. Dopo la preghiera iniziale, la presidente dell’assemblea Antonella Monteverde ha invitato "a fare un volo planato sui numerosi campi profughi, sui Paesi in guerra, sulle grandi città e sulle loro periferie, sugli ospedali, sui campi aridi, sui fiumi prosciugati, sulle foreste abbattute e sulle montagne senza più neve, sulle carceri, nei cantieri. Ascoltiamo il grido degli uomini e delle donne, il pianto e lo strazio dei bambini e portiamo tutto con noi, dentro di noi custoditi nel cuore". Dopo i vari interventi e la celebrazione della messa da parte del vescovo, si è proceduto alla proclamazione degli eletti e alla convocazione del nuovo consiglio diocesano. Risultano eletti: nel settore adulti, Stefani Sagripanti, Francesca Pagnanelli, Gabriele Garbuglia, Antonella Monteverde, Federico Canullo e Marina Rinaldi. Per il settore giovani: Elena Salvucci, Daniele Angelelli, Edoardo Moroni, Giorgia Fabbrizi, Luca Principi e Gionata Chiacchiera. Per l’A.C.R.: Leonardo Meccarelli, Serena Canullo, Diego Garbuglia, Paola Chiusaroli, Silvia D’Antini e Giulia Lattanzi.