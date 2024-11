Bande di ladri in azione. Appartamenti nel mirino

I ladri non danno tregua. Negli ultimi giorni hanno colpito in diverse zone della provincia. Questa volta è toccato a Tolentino. Nel tardo pomeriggio di lunedì sono stati messi a segno due furti in abitazione, in via Forlanini e in via Nenni, due zone distinte della città, lontane fra loro.

I malviventi hanno approfittato del fatto che i proprietari fossero fuori casa per entrare in azione. Medesimo il copione, solito modus operandi: hanno forzato la porta e messo a soqquadro le stanze, alla ricerca di contanti e gioielli. Quando le famiglie sono rientrate nei rispettivi appartamenti, la sera, si sono accorte che i cassetti erano stati rovesciati e mancavano monili e oggetti d’oro. I carabinieri della stazione di Tolentino hanno fatto partire le indagini. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti, e potrebbero dare elementi utili per individuare i responsabili.

Oltre al danno economico, in questi casi c’è la rabbia perché spesso, tra i preziosi rubati, ci sono oggetti a cui si è legati affettivamente, perché ricordano persone e momenti speciali.

Il mese scorso a finire nel mirino erano state due aziende di Tolentino, Ferrochienti e Craglia Group. Dalla prima i malviventi hanno portato via del gasolio; dalla seconda tubi di rame per un danno di circa 50mila euro. Complici del buio, i ladri avevano agito indisturbati per circa tre ore, senza staccare l’impianto elettrico.

Negli ultimi giorni invece si sono segnalati diversi furti negli appartamenti, da più zone della provincia. La raccomandazione è sempre quella di chiamare le forze dell’ordine per qualsiasi sospetto o movimenti strani, e usare ogni accortezza per prevenire questo tipo di reati.

Lucia Gentili