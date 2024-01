Blitz della Finanza in un negozio: sequestrati oltre 5mila articoli

Camerino (Macerata), 26 gennaio 2024 – Blitz della Guardia di Finanza di Camerino, sequestrati oltre 5.000 articoli in un’attività commerciale e segnalato l’esercente alla Camera di Commercio.

Gli articoli di vario genere, tra i quali prodotti tessili per l’arredo della casa, articoli di cancelleria e numerosi capi di abbigliamento, sono risultati privi delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”, importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

Tale provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, messi in vendita sul territorio nazionale, devono riportare quanto meno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identificazione del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, il tutto in lingua italiana, allo scopo di garantire all’acquirente una scelta consapevole e l’utilizzo del prodotto in sicurezza. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato quindi segnalato alla Camera di Commercio, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza sotto il profilo amministrativo.