Boato e paura a Macerata: zona al setaccio ma non si trova nulla

Macerata, 14 settembre 2024 – Un boato improvviso ha messo in allarme i residenti della zona di via Spalato. Ma dopo l’arrivo a sirene spiegate di vigili del fuoco, ambulanze e polizia municipale, si è scoperto che si era trattato di un falso allarme.

Intorno alle 19 di ieri, i centralini delle forze dell’ordine hanno iniziato a ricevere diverse segnalazioni allarmate: uno scoppio fortissimo arrivato da un edificio in via Contini, la traversa tra via Spalato e via Roma di fianco a “Tutto gelato”, e il timore era che ci fosse stato qualche incidente domestico e che qualcuno si fosse fatto male. Sul posto si sono dunque precipitati a sirene spiegate vigili del fuoco, ambulanze e pattuglie della polizia locale. Insieme i soccorritori, aiutati anche dai residenti, hanno iniziato a setacciare gli edifici della zona, la strada, i garage. Il timore principale era che ci potesse essere stato qualche incidente con il gas, che può essere molto pericoloso: potevano esserci persone ferite o in difficoltà.

Alcuni passanti che si erano trovati sul posto hanno però riferito di aver notato una piccola nuvola di fumo scoppiare in mezzo a via Contini. Visto poi che i controlli hanno escluso che ci fossero state esplosioni, danneggiamenti, scoppi di alcun genere nelle case e tra le auto, alla fine si è concluso che, forse anche per via di una festicciola lì nei pressi, qualcuno avesse avuto la bella idea di far scoppiare un semplice petardo nei garage seminterrati che si trovano lungo la via.

Con il rimbombo si era creato un effetto molto più potente, avvertito anche a parecchia distanza, ma per fortuna senza fare troppi danni, a parte la preoccupazione delle persone vicine e il tempo perso dei soccorritori accorsi.