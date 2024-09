Incendio a Macerata, autocarro frigorifero va a fuoco: traffico in tilt in città

Macerata, 13 settembre 2024 – Un autocarro frigorifero ha preso fuoco questa mattina a Macerata. Per fortuna nessun ferito, ma tanti disagi per il traffico. L’allarme è arrivato poco dopo le 9 da via Bramante, uno degli accessi principali alla città. Subito sono accorsi i vigili del fuoco, che con il liquido schiumogeno hanno spento le fiamme. Il mezzo è andato distrutto, ma non ci sono stati feriti né intossicati. Le operazioni di spegnimento hanno però imposto uno stop alla circolazione, molto intensa in quella via che collega Macerata a Piediripa e alla superstrada. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per regolare il traffico.

Un altro ingorgo si è registrato, più o meno negli stessi momenti, anche all’altezza della frazione Villa Potenza, anche questo punto di accesso per la città. Intorno alle 8.20 un’auto è uscita di strada finendo nel terreno adiacente alla carreggiata. Nulla di grave per il conducente, ma la vettura ha danneggiato una colonnina di gas causando una fuoriuscita. Anche in questo caso sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, sia per aiutare il 118 nel soccorso al conducente, sia per bloccare la fuga di gas ed evitare pericoli ulteriori. Durante questi interventi si sono formate lunghe code sia in entrata sia un uscita da Macerata. Tutto risolto nel giro di poco più di un’ora.