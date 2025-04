Canoe e kayak tornano a solcare le acque del lago di Caccamo

Canoe e kayak sono tornati di nuovo in acqua al lago di Caccamo. Nonostante l’incertezza del meteo, infatti, venerdì – festa del 25 Aprile – è stata ufficialmente riaperta la stagione delle attività sportive condotte sul bacino artificiale maceratese dall’associazione Monti Azzurri canoa kayak. È stata però rimandata per il maltempo la consegna delle certificazioni della Federazione italiana canoa kayak ad alcuni appassionati che hanno conseguito il brevetto per la pratica di questa disciplina. L’evento si terrà verso la metà del mese di maggio.

"Intanto ripartiamo con l’obiettivo di rilanciare la fruibilità del lago – dice il presidente Cristiano Leccesi –. Ogni mercoledì e sabato pomeriggio siamo a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi a questa specialità a livello amatoriale. Per saperne di più sui corsi che organizziamo si può consultare la nostra pagina Facebook". Ci sarà spazio pure quest’anno per l’attività agonistica, nonché per il conseguimento del brevetto per il kayak marino. Il Circolo è sostenuto dall’Unione montana dei Monti Azzurri e dai Comuni dell’area: Serrapetrona, Caldarola, Belforte, Camporotondo e Cessapalombo. "I nostri spazi sono anche a disposizione di chi volesse solo godere della tranquillità del lago di Caccamo" conclude il presidente Leccesi, invitando famiglie e appassionati a trascorrere una giornata al bacino artificiale dell’entroterra.

m. g.