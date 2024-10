Cadono Potenza Picena e Cus. Recanati supera Faenza in casa

Trasferte amare per le compagini maceratesi che hanno appena inaugurato i campionati nazionali maschili di calcio a5. In serie A2 la Kappabi Futsal Potenza Picena (nella foto) ha esordito cadendo di misura 1-0 a Prato. Come si evince dal risultato, più tipico del calcio a undici, è stata una partita bloccata ed equilibrata e i toscani l’hanno fatta loro segnando ad inizio ripresa. In serie B c’è stata l’unica vittoria per il nostro movimento, grazie al Recanati C5 che in casa è riuscito a superare 5-4 Faenza. In questo caso partita scoppiettante, con i leopardiani che dallo 0-1 fino al 3-4 sono sempre stati sotto nel punteggio, ma poi hanno trovato il pertugio finale per spuntarla. Stasera gli Under23 giallorossi torneranno in campo per la Coppa della Divisione, appuntamento alle 20 in casa contro il Cus Ancona.

Quattro le reti incassate anche dal Cus Macerata a Montegranaro, ma in questo caso hanno causato la sconfitta 4-1. La Alumia Nuova Juventina ha allungato nella ripresa dopo che, invece, il primo tempo era terminato col parziale di 1-1.

Andrea Scoppa