La tredicesima giornata di Eccellenza propone partite con importanti ripercussioni per la testa ma anche per le zone più calde: il turno è presentato da Daniele Marinelli, in passato sulle panchine di Maceratese, Montegranaro, Valdichienti Ponte. Chiesanuova-Maceratese: "È una partita da tripla tra squadre costruite per vincere il campionato. La Maceratese, che ha la rosa più forte del torneo, avrà di fronte un avversario con lo spirito di rivalsa dopo la sconfitta con la K Sport". Fabriano Cerreto-Montegranaro: "Il Montegranaro è leggermente favorito, dall’altra parte c’è una squadra che deve stare attenta per non scivolare in una zona più pericolosa". Montefano-Atletico Mariner: "Una partita decisiva per il Montefano e credo che la squadra di Amadio centrerà l’obiettivo sul suo campo". Monturano-K Sport Montecchio Gallo: "Il Monturano, che ha cambiato guida tecnica (Stefano Cuccù nuovo allenatore, ndr), dovrà fare i conti con una delle pretendenti per la vittoria finale che gode dei favori del pronostico". Osimana-Urbania: "L’Osimana sta rendendo un po’ meno rispetto alle aspettative e dopo anche alcuni importanti ingaggi, l’Urbania viene da una buona striscia di risultati: non mi sorprenderei in un pareggio". Tolentino-Sangiustese: "Il Tolentino viene da una serie di affermazioni mentre la Sangiustese sta rendendo meno delle attese, infatti dopo la vittoria a Macerata ha raccolto pochissimo. È una partita aperta a ogni risultato". Urbino-Matelica: "L’Urbino deve fare punti dopo una brutta partenza, ma non sarà facile riuscirci contro il Matelica, una squadra forte che vorrà rifarsi dopo il ko di sette giorni fa. Penso che possa finire in parità". Portuali Dorica-Fano: "I Portuali devono battere l’ultima per non complicare il loro cammino".