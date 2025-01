Chiesetta del Suffragio scelta dal vescovo per l’anno giubilare

Anche Porto Recanati avrà la sua chiesa per l’anno santo. Infatti, la chiesetta del Suffragio in corso Matteotti è stata scelta dal vescovo Nazzareno Marconi come una delle sette chiese giubilari della Diocesi di Macerata. Qui i fedeli potranno recarsi per ottenere l’indulgenza plenaria.

A renderlo noto è il sindaco Andrea Michelini, che al contempo ricorda la storia e l’importanza di quel luogo sacro nel centro di Porto Recanati. "Questa chiesa ha una storia significativa – aggiunge il primo cittadino –. Fu costruita nel 1731 dalla confraternita del Suffragio e dedicata alle anime del purgatorio e alla Vergine Addolorata. Durante la guerra, la chiesa venne sconsacrata e trasformata in magazzino, ma tornò al culto grazie agli sforzi dei devoti. Al suo interno si trova un quadro che rappresenta la Vergine Addolorata, Sant’Andrea Apostolo e San Francesco di Paola. Dopo essere stata restaurata, la chiesa venne riconsacrata nel 1946.

Di particolare pregio è il portone della chiesa, opera dello scultore di fama internazionale Cecco Bonanotte, di origini portorecanatesi, che nel 2012 è stato insignito del prestigioso Premio Imperiale, a riconoscimento della sua arte capace di coniugare poesia, spiritualità e materia."