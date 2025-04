Cinquecento firme per la sicurezza: "Via Brigata, mettete i dissuasori"

Sicurezza sulle strade, i cittadini tornano ad alzare la voce. Questa volta si tratta di via Brigata dove un gruppo di residenti ha raccolto 500 firme per chiedere all’amministrazione l’installazione di dissuasori di velocità. La via, una strada senza sbocco che ha diverse case con giardino, ha infatti problemi di traffico "con le auto che sfrecciano mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni", spiegano i residenti. Sulla via ci sono una pista ciclabile da poco realizzata e un campo da calcetto frequentato da bambini e anziani. "La carreggiata, inoltre, è piuttosto stretta giacché il lato che scende è destinato a parcheggio – sottolineano – e le auto occupano, talvolta, anche l’altro lato. Lungo questa strada, in passato, sono avvenuti diversi incidenti, anche piuttosto gravi.

La petizione, dicono i residenti, "può rappresentare per l’amministrazione uno stimolo in più per intervenire. Abbiamo proposto l’installazione di dossi rallentatori ma siamo pronti a discutere qualsiasi soluzione alternativa come, ad esempio, gli attraversamenti pedonali rialzati purché destinata ad aumentare la sicurezza dei pedoni. Quest’ultima misura potrebbe essere addirittura preferibile perché persegue un duplice obiettivo, il rallentamento dei veicoli e facilitazione dell’attraversamento e, da un punto di vista normativo, non incontra particolari ostacoli ad eccezione di una detrazione degli spazi di sosta. Siamo certi di un interessamento da parte del Comune, auspichiamo un tempestivo intervento", concludono.