Commosso addio a Tibaldi

Ad Appignano, nella chiesa di Gesù Redentore, viene celebrato oggi alle 15 il funerale di Valfrido Tibaldi (nella foto) morto ieri all’età di 91 anni. La notizia del decesso ha destato un’intensa partecipazione emotiva non soltanto ad Appignano, tanto era conosciuto e benvoluto per le sue doti caratteriali, la cordialità nei rapporti amicali, la sorridente disponibilità, Tibaldi, per tutti "Valfrì" ha personificato una coinvolgente, appassionata e sincera "appignanesità". Sportivo e collaboratore, ha partecipato infaticabilmente alle tante iniziative cittadine, da giudice di gara della Federazione ciclistica italiana ha seguito Giro d’Italia e importanti manifestazioni delle "due ruote", per tanto tempo è stato dirigente dell’Appignanese Calcio di cui ha scritto anche per il Carlino. Già funzionario comunale, poi ha proseguito la carriera a Macerata nell’allora sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. "Valfrì" per la fotografia aveva una passione straordinaria: ha lasciato un archivio con migliaia di scatti.

g. cen.