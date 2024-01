Contributo: c’è più tempo per le domande

È stato prorogato al 16 gennaio il termine per la presentazione della richiesta di contributo economico alle famiglie per la spesa sostenuta per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Sono beneficiari dei contributi gli studenti con disabilità, residenti nel Comune che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità. Il modello di domanda, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da una copia del documento di identità del richiedente e del minore per il quale si richiede il contributo per il servizio di trasporto scolastico; certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap in corso di validità) e certificato di iscrizione a scuola e frequenza scolastica nell’anno 2023. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 16 gennaio (non verranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine). L’istanza potrà essere presentata dal richiedente a mano all’ufficio Protocollo del Comune, in viale Trieste 24, oppure in busta chiusa indicante come oggetto: trasporto scolastico degli studenti, o via Pec all’indirizzo comune.macerata@legalmail.it È possibile presentare domanda di rimborso per il periodo gennaio-dicembre 2023. Per consultare l’avviso completo: https://www.comune.macerata.it/contributi-trasporto-scolastico-per-alunni-con-disabilità.