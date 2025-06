Contro il gioco d’azzardo flashmob in piazza con le associazioni

Un flashmob per dire no al gioco d’azzardo e chiedere a gran voce un’azione più incisiva da parte dello Stato nelle politiche di contrasto a questo fenomeno: ieri mattina, in piazza Leopardi, si è tenuta l’iniziativa lanciata a livello nazionale con l’obiettivo di mettere in discussione il sistema del gioco d’azzardo in Italia, e premiare le realtà che scelgono di sottrarvisi.

Nelle Marche è stata proprio Recanati a ospitare l’evento, patrocinato dal Comune e sostenuto dal Forum delle associazioni familiari delle Marche, dal Moica Recanati e dalla Rete Italia senza azzardo. Il luogo prescelto per sostenere la campagna è stato il centrale bar "Cafè de la Paix" in piazza Leopardi, che ha deciso di eliminare le slot machine per promuovere la socializzazione dei clienti, e che proprio per questo motivo ha ricevuto un riconoscimento dalle associazioni coinvolte. Nei locali del centro cittadino comunque non ci sono macchinette per questo tipo di giochi.

"La ludopatia è una grave piaga che spesso insiste e scava su situazioni talvolta già di fragilità e debolezza, con esiti devastanti per il singolo, per le famiglie e per la comunità intera" ha sottolineato ieri Emanuela Pergolesi, assessore ai servizi sociali di Recanati, nel corso dell’iniziativa di sensibilizzazione.

a. t.