Corsa alla Spada, dodici eventi e un omaggio al volontariato

Dodici giorni di eventi per tutti e un omaggio alle associazioni di volontariato: vestiranno i panni dei signori di Camerino della 44esima edizione della Corsa alla Spada e Palio Gianfranco Broglia, presidente del comitato locale di Croce Rossa e la moglie Fabrizia Piccinini. A Emma Magini, infermiera volontaria Cri tra i fondatori della rievocazione storica, verrà dedicato un largo della città nel giorno dell’apertura della kermesse.

Ieri, in conferenza, è stato presentato il programma di quest’anno -dal 14 al 25 maggio, dalla cena dei mille alla Corsa- alla presenza del sindaco Roberto Lucarelli, del rettore Graziano Leoni, del vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, del presidente dell’unione montana Marca di Camerino Alessandro Gentilucci, di don Marco Gentilucci, parroco di San Venanzio, dei capi terziero nonché vicepresidenti Paolo Paternesi, Stefano Re e Marco Gagliardi. La spada è donata da Il Paniere e in fase di ultimazione nella bottega dei fabbri Reversi di Muccia (il 17 maggio verrà presentata insieme alle atlete e agli atleti di questa edizione). La presidente Donatella Pazzelli ha ringraziato chi sostiene finanziariamente la manifestazione, gli enti che hanno dato il patrocinio, le tante associazioni camerti che hanno collaborato e gli sponsor.

Gli eventi si svolgeranno nelle taverne dell’area ex City Park in via Madonna delle Carceri e in piazza Umberto, al Sottocorte Village ma anche in luoghi suggestivi come il Convento dei frati cappuccini di Renacavata, il Monastero Santa Chiara e l’Orto Botanico "Carmela Cortini" e l’Archivio di Stato.

Iniziative che spaziano dall’utilizzo delle nuove tecnologie (videomapping "Storie di luce") al vernacolo fino alle giornate dedicate a Santa Camilla Battista Varano ai tanti appuntamenti musicali, di danza e giocoleria che animeranno le singole giornate. Quest’anno c’è anche la mostra che l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ha allestito nella chiesa S. Maria delle Grazie. Particolare attenzione anche quest’anno viene rivolta alla conservazione del patrimonio con la sistemazione delle attrezzature grazie a Marino Fabiani, la realizzazione del nuovo drappo intorno al palco e la realizzazione di tutti gli abiti delle arti minori. Dei sei abiti realizzati ex novo, quello ispirato alla Pala di Antonio da Fabriano e realizzato da Patrizia Menghi con la consulenza di Fiorella Paino, è stato presentato in chiusura della presentazione. Il programma dettagliato si trova sul sito della Corsa alla Spada e Palio.