Cosmetici con sostanza vietata e giocattoli pericolosi: maxi sequestro della Finanza

Macerata, 1 marzo 2024 - Sequestrati circa 250 confezioni di cosmetici, talune contenenti una sostanza vietata, nota con il nome Lilial e circa 8.300 giocattoli con relativi accessori privi del marchio “CE” e delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”.

Blitz della Finanza in due società: trovate circa 100 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti la predetta sostanza vietata. In aggiunta, sono stati rinvenuti oltre 150 cosmetici senza la prevista etichettatura e circa 8.300 prodotti tra giocattoli e relativi accessori, privi del marchio “CE” e delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”, importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

La merce è stata sequestrata e i titolari degli esercizi commerciali controllati sono stati denunciati e segnalati, ai fini amministrativi, alla Camera di Commercio. Quello tra i due che commercializzava i cosmetici privi di etichettatura è stato, altresì, oggetto di segnalazione all’Agenzia Regionale Sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza sempre sotto il profilo amministrativo.